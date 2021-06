Kunst uit de klas voor eigen deur: leerlingen ontwerpen beeld voor 'beeldentuin'

Een tuin vol beelden, door leerlingen zelf ontworpen en gemaakt. Dat is het ideaal van Scholen Aan Zee in Den Helder. Vandaag is de kick-off van de 'Scholen Aan Zee Beeldentuin'. Met kunstenaars uit de stad komen leerlingen op verschillende werkplaatsen en leren ze omgaan met materialen die er op school niet zijn. "Daar komt vanzelf een mooie beeldentuin van."

Nica met haar ontwerp: "Dat staat voor school dat een kind in moeilijkheden opvangt" - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Havo- en vwo-leerlingen uit het vierde jaar hebben de afgelopen maanden ontwerpen gemaakt voor de beeldentuin. Nica maakte uit plaatstaal een beeld: "Dat staat voor school die een leerling opvangt als het in moeilijkheden komt." Chemene lastte voor haar ontwerp draadstalen blokken op elkaar met een poppetje dat balanceert. "Zo leuk dat er beweging zit in iets wat niet beweegt." Voor Anoushka van der Vlugt, docente beeldende vorming bij Scholen Aan Zee, is het experiment nu al geslaagd. "Leerlingen komen in aanraking met kunstenaars en werkplaatsen en ze zien ook wat er op dat gebied in de stad gebeurt. Ik hoop dat ze daardoor ook enthousiast worden om kunstenaar te worden of in ieder geval docent op dit gebied."

Tijdens de opening konden bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt in het groot uitgevoerd en komt volgend jaar in de Scholen Aan Zee Beeldentuin te staan. Dan is ook de officiële opening van de beeldentuin.