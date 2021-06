Petitie voor meer laadpalen scootmobielen: "Uitkijken, anders sta je stil"

Petitie laadpalen voor scootmobielen in omgeving Purmerend - NH Nieuws

Meer laadpalen voor scootmobielen en elektrische fietsen in de omgeving van Purmerend. Dat is de doelstelling van John en Linda. Met hun 'Uitjes- en vriendengroep Purmerend' trekken ze er een keer per drie weken op uit met scootmobielen en elektrische fietsen. Het gebeurt wel eens dat er een inschattingsfout wordt gemaakt: met een beetje pech sta je dan met een lege scootmobiel.

Alleen bij noodgevallen

Ook bij gebruikers van scootmobielen die niet met de groep meegaan hoort Elzenaar dat het soms best lastig kan zijn om de actieradius van zo’n wagen in te schatten. Uit een belrondje met verschillende verkopers ervan blijkt dat de modellen die nu het best verkopen zo’n vijftig tot zestig kilometer kunnen met een volle accu. Als een verkoper hoort van de handtekeningenactie waarschuwt hij wel: tussentijds opladen komt de batterij niet ten goede. Oftewel: alleen doen bij noodgevallen.

Linda Horsmeier zegt dat het voornemen om de palen te plaatsen daar ook voor bedoeld is. "Ik heb een keer bijna leeg gestaan, en ik zei 'dat haal ik niet tot huis'. Gelukkig woonden er vrienden in de buurt, toen kon ik daar even opladen."

De handtekeningenactie loopt nog even door tot augustus. Via de link is de actie te vinden.