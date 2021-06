Stoned op de scooter ‘heel normaal’: “Dat is toch niet zo gevaarlijk”

Jongeren die weleens blowen en een scooter hebben, blijken vaak onder invloed te rijden. Dat blijkt uit een enquête van TeamAlert, een stichting die ongelukken met jongeren in het verkeer wil verminderen. Maar liefst 80 procent van de blowers ziet er geen probleem in om na het roken van een joint ‘in hogere sferen’ rond te rijden.

Opvallend is dat jongeren die drank op hebben de scooter een stuk vaker laten staan. Het percentage dat met alcohol de weg op gaat, komt uit op dertig procent.

Een verklaring voor het grote verschil tussen het gedrag van blowers en drinkers kan liggen aan wat jongeren vinden van dronken rijden. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren dronken scooterrijden zien als echt gevaarlijk. In hun ogen heeft alcohol een groot effect op rijden. Marihuanaliefhebbers zien dit anders: zij vinden dat hasj en wiet veel minder met je doet, waardoor zij sneller stoned op de scooter stappen.

Jongerenpanel

“Stichting TeamAlert onderscheidt zich van bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland door zich uitsluitend te richten op jongeren, tussen de 12 en 24 jaar”, zegt woordvoerder Tom Plaum. De stichting komt aan de cijfers dankzij een jongerenpanel en de inzet van social media. “De stichting is onafhankelijk maar krijgt wel subsidie van het Rijk, waar ook veel mee wordt samengewerkt”, vervolgt Tom.

Eerder kreeg TeamAlert het voor elkaar om vorig jaar een campagne over lachgas van de grond te krijgen. Er werd ook gevraagd naar waarom jongeren zich onder invloed in het verkeer begeven. “Het blijkt dat zij sneller niet nuchter rijden, als zij al de intentie hadden om dit te doen. Zij beslissen dat niet nadat zij onder invloed zijn geraakt.”

Stimulans

Jongeren zijn vaker verkeersslachtoffers dan andere weggebruikers in Nederland. Daarom zet TeamAlert zich in om het aantal jongeren dat betrokken is bij verkeersongevallen te verminderen. Men richt zich volledig op de jeugd. De onderzoekers kloppen met hun resultaten aan bij de overheid, als stimulans voor breder en groter onderzoek. Daar komen vervolgens vaak landelijke voorlichtingscampagnes uit voort.

Tom: “TeamAlert geeft zelf ook voorlichting op scholen en andere plekken waar jongeren zich verzamelen. Er wordt veel gebruikt van peer to peer informatie, wat betekent dat jongeren elkaar voorlichten. Op die manier is het minder belerend. Zij nemen het gewoon sneller van elkaar aan, dan van bijvoorbeeld hun ouders of een leraar. Dan wordt het belerend en dat werkt niet.”