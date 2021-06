Door brand geteisterde Singelgarage na jaar sluiting op 2 juli weer open

De Alkmaarse Singelgarage wordt op vrijdagmiddag 2 juli heropend. Op 1 juli vorig jaar brak er een grote brand uit in de garage, nadat een dakloze man een of twee auto's in de brand had gestoken. De schade aan de garage was groot. Een jaar later kan de herstelde garage dan eindelijk open.

Een jaar en een dag, zo lang heeft het geduurd voor de garage weer open kan. De opening is op 2 juli om 17.30 uur wordt verzorgd door de nieuwe burgemeester Anja Schouten en wethouder Pieter Dijkman. Om te vieren dat de Singelgarage weer open kan, is het vanaf de opening tot en met maandag 5 juli 10.00 uur gratis parkeren.

Na de brand moest er heel wat worden gerenoveerd. Waar de brand woedde moesten vloerplaten worden vervangen, en alle andere brand- en roetschade moest worden hersteld. De garage is niet alleen hersteld, ook heeft de gemeente verschillende verbeteringen aangebracht.

Er zijn onder andere nieuwe verlichting, belijning, toegangspoortjes en meer camera's aan aangebracht, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Ook is er een rookwarmteafvoer-installatie geïnstalleerd, die al op de planning stond. De gemeente laat weten dat alles gisteren getest en goedgekeurd is. Alleen de elektrische laadpalen laten nog even op zich wachten.

Grote brand

Vroeg in de ochtend van 1 juli vorig jaar ontstond er brand in de Singelgarage. Het duurde uren om de brand te blussen. In de omgeving pakt de politie een verdachte op. De 51-jarige Alkmaarder Adrianus K. blijkt een of twee auto's in brand te hebben gestoken, waarna het vuur zich door de garage verspreidde.

Autobezitters konden een jaar geleden niet meteen hun auto uit de garage halen. De garage was zwartgeblakerd, maar op een paar auto's na hadden de meeste geen of weinig schade.