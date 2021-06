Amsterdam NL V De pijnlijke geschiedenis van de Amsterdamse ambtswoning en haar bewoners

Burgemeester Femke Halsema woont er met haar gezin, net als vele burgemeesters voor haar. Maar voordat de Herengracht 502 een officiële ambtswoning werd verdienden veel oud-bewoners van het pand hun geld met de slavenhandel. Onderzoeker Leo Balai schreef een boek over de burgemeesterswoning, en de soms pijnlijke geschiedenis van haar bewoners.

NH Nieuws/AT5

'Herengracht 502, Slavenhandel, geweld en hebzucht'. Zo heet het boek dat burgemeester Halsema vanmiddag in de ambtswoning ontving uit handen van Aimée, de kleindochter van schrijver Leo Balai. Aimée hoopt dat ook de kinderen van Halsema het zullen lezen. "Het is natuurlijk belangrijk dat de jongere generatie het meekrijgt. Ik hoop ook dat de leerlingen op scholen het boek gaan gebruiken, en meer te weten komen over de geschiedenis."

Paulus Godin Het pand aan de Herengracht werd in 1672 gebouwd in opdracht van een slavenhandelaar: Paulus Godin. Een plaquette naast de ingang van de ambtswoning herinnert hieraan. Godin was koopman en bevelhebber bij de West-Indische Compagnie. Leo Balai beschrijft in zijn boek hoe hij een fortuin verdiende aan de slavenhandel. "Die verdiende er goed geld aan. Hij was verantwoordelijk voor de opkoop en verkoop van Afrikanen die naar het Caribisch gebied werden verscheept."

Leo Balai ontdekte dat ook latere bewoners van Herengracht 502 hun geld verdienden met onder meer slavenhandel. "Die hadden allemaal op de een of andere manier een relatie met slavenhandel. Amsterdam was prominent betrokken bij zowel de West-Indische Compagnie als de Verenigde Oost-Indische Compagnie."

Quote "Gek om in een huis te wonen met zo'n akelige geschiedenis" femke halsema - burgemeester aMSTERDAM

In 1927 wordt het pand aan de Herengracht de officiële ambtswoning voor de burgemeesters van Amsterdam. De eerste bewoner is Willem de Vlugt met zijn vrouw. En nu, op de bovenste verdieping, Femke Halsema met haar gezin. Over het boek dat ze zojuist ontvangen heeft: "Ik laat het mijn kinderen lezen. Mijn kinderen zijn hier ook heel geïnteresseerd in. Omdat het natuurlijk toch gek is om in een huis te wonen, dat zo'n akelige geschiedenis ook heeft. Daar zijn ze van bewust, en dat voelt af en toe ook ongemakkelijk."

Verwacht wordt dat burgemeester Halsema op 1 juli, tijdens de viering van Keti Koti in het Oosterpark, excuses zal aanbieden voor het slavernijverleden van de stad Amsterdam.