Verkeersboetes, rijden met drugs op en spookauto's tijdens grote controle Enkhuizen

Tijdens de controles deelden de politie ook zo'n 300 flyers uit over over wat er precies gebeurt als mensen criminaliteit of een vermoeden daarvan melden. "Ze denken dat er niets met hun melding wordt gedaan, maar niets is minder waar", vertelt Rob Jansen van de politie in Hoorn.

Veel politie op de been in Enkhuizen vanwege grote verkeerscontrole

Veel politie op de been in Enkhuizen vanwege grote verkeerscontrole

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]