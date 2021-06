Verrassende transfer: overbodige keeper Roggeveen van FC Volendam naar Ajax

De 23-jarige keeper speelde dit seizoen bij FC Volendam Nordin Bakker uit de basis, maar raakte zijn plek onder de lat aan het einde van het seizoen weer kwijt. Omdat zowel Roggeveen al Bakker in de ogen van de technische staf 'niet stabiel genoeg' presteerden, besloot de club hun aflopende contracten niet te verlengen. Bakker vond onderdak in Bulgarije; Roggeveen in Amsterdam waar hij bij Jong Ajax zijn wedstrijden gaat keepen.

Terug bij Ajax

Roggeveen maakte tot zijn veertiende deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij overstapte naar AZ. Bij Jong AZ maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal. Na een kort uitstapje naar Telstar keerde hij terug bij AZ om vervolgens in het najaar van 2019 bij FC Volendam te tekenen. Doordat hij aanvankelijk niet speelgerechtigd was en door de coronamaatregelen de competitie voortijdig eindigde, liet zijn debuut in het eerste lang op zich wachten.

NH Sport maakte in het najaar van 2019 een reportage bij het officieuze debuut van Roggeveen tegen Telstar.