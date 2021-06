Zo goed als oud: gevelbeelden van afgebrand raadhuis klaar voor terugplaatsing

De twee gevelbeelden, die beschadigd raakten bij de brand in het raadhuis van Obdam in december 2019, zijn klaar voor terugplaatsing. De beelden zijn volledig gereconstrueerd en zien er weer uit als nieuw. Of liever gezegd, zien er weer uit als oud.

Ronald Elling, meesterschilder en restaurateur, heeft de beelden weer in de oude staat mogen terugbrengen. "Het was voor mij een hele eer om hieraan te mogen werken. Het blijft iets speciaals. Ze staan toch buiten op de portiek en mensen kijken ernaar."

Op 1 december 2019 brak er in de avond brand uit in het voormalig gemeentehuis. Daardoor zijn de twee beelden, die op de gevel aan de voorkant van het gebouw prijkten, beschadigd geraakt. "Eentje was tijdens het blussen naar beneden gevallen en in tweeën gebroken. Dan is het niet meer te redden. In dit geval kon restauratie dus niet en hebben we gekozen voor twee replica’s. Het tweede beeld was nog wel intact, maar als je een nieuw en oud beeld naast elkaar zet, dan ziet het er niet uit", vertelt Elling.

Replica's

De replica’s zijn volledig nagemaakt in de oorspronkelijke kleuren, rood en blauw met een bladgoud bekleding. De beelden zelf zijn in Spanje gehouwen uit natuursteen, maar de originele beelden waren van beton en zandkleurig. Daarom gebruikte Elling een speciale verf. Elling: "Je wilt wel die oorspronkelijke uitstraling behouden. Daarom heb ik gekozen voor het verfproduct keimverf uit Duitsland. Dat wordt vaak gebruikt voor monumentale gevels." Keim is een natuurproduct met een betonachtige uitstraling.

Bladgoud

De leeuwen zijn ook bekleed met 23,7-karaats bladgoud. Maar werken met bladgoud is een ingewikkelde klus. Daarom heeft Elling zijn oude leermeester, Willem Rep, erbij gevraagd. Rep is nu gepensioneerd meesterschilder, maar heeft het beroep 45 jaar lang uitgevoerd. "Ik denk dat ik tot in de aderen schilder ben. Het is terug te vinden in mijn familie. Mijn vader, opa, overgrootvader waren ook schilder."

