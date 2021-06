Koninklijke onderscheiding voor Aad de Wit bij afscheid van ROC Kop van Noord-Holland

Toen hij met zijn familie gisteren bij de locatie van het ROC in Schagen aankwam, werd hem gelijk zijn autosleutels afgenomen. Voor verder vervoer die dag was gezorgd. Een heuse Marechaussee Jeep en een Hummer stonden ter beschikking om het gezelschap naar alle locaties te rijden. "Geweldig", reageerde De Wit, "maar best wel fris!" Het werd een emotioneel weerzien met veel van de medewerkers en natuurlijk hadden die her en der een leuke doe-opdracht voor hem en bij de locatie aan de Sportlaan in Den Helder werd hij tot grote hilariteit van zijn familie uitgebreid gefouilleerd.

De koninklijke onderscheiding kreeg De Wit voor zijn grote inzet op het gebied van (beroeps) onderwijs in Noord-Holland, meldt mediapartner Regio Noordkop . In theater de Kampanje kreeg hij de onderscheiding uit handen van de burgemeester van Castricum, aangezien de onderscheiding alleen mag worden gegeven door de burgemeester van je woonplaats. Onder het toeziend oog van zijn geëmotioneerde familie spelde burgemeester Toon Mans de onderscheiding op. Muzikant Roel van Velzen maakte met zijn optreden het feest compleet.

In schouwburg De Kampanje waren volgens de coronamaatregelen 50 genodigden in de grote zaal aanwezig. Via een live videoverbinding konden alle medewerkers van huis uit meekijken. Ditzelfde konden 50 externe genodigden doen vanuit de Stadshal, zij konden na afloop van het programma ook nog even persoonlijk afscheid nemen van De Wit.

Emotioneel

Op veel momenten van de dag moest hij wel een traantje wegpinken. "Indrukwekkend en emotioneel om iedereen te zien en zo'n warm afscheid te krijgen", vond De Wit. "Dat doet echt wat met me." In zijn dankwoord in de Kampanje vertelde hij vol trots dat hij het ROC goed achterlaat. Niet alleen financieel, maar ook gericht op de toekomst in het onderwijs.