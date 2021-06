Tweede talkshow stadsgesprekken: 'Laten we een beeld tegenover Coen zetten'

De tweede talkshow van de stadsgesprekken in Hoorn is vanaf vandaag te zien. In deze aflevering gaan zes inwoners van de stad met elkaar in gesprek over de toekomst van de stad, het standbeeld van J.P. Coen en hoe Hoorn inclusiever kan worden. Na afloop van de opname sprak onze verslaggever met twee deelnemers.

Screenshot talkshow stadsgesprekken Hoorn

In de talkshow komt onder andere de 15-jarige Ryan aan het woord. Ryan zit in de derde klas van het SG Newton in Hoorn en was vastbesloten om 'de stille groep' een stem te geven. "Niet alleen volwassenen kunnen dit gesprek voeren. Wij jongeren hebben ook een stem en moeten die laten horen." Als het aan Ryan zou liggen, zou het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen worden weggehaald. "Ik begrijp dat mensen willen dat het beeld blijft, maar wat die man heeft gedaan is gewoon niet oké. Misschien kunnen we een ander beeld neerzetten."

Ryan (15) ziet het beeld liever verdwijnen - NH Nieuws

Beeld tegenover Coen Ingrid van Laren zat net als Ryan aan tafel. Zij heeft veel over Coen gelezen en merkte dat haar kijk op het beeld veranderde. "Ik zou het jammer vinden als het beeld wordt weggehaald. Het is juist een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan." Van Laren pleitte er tijdens de talkshow voor om een tweede beeld op de Roode Steen te zetten. "Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het beeld van een Indonesische vrijheidsstrijder, die als het ware het gesprek aangaat met Coen".

Ingrid ziet wel een beeld tegenover Coen voor zich - NH Nieuws