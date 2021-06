Rode korenslang maakt 'wandeling' in Amsterdam Oost

Een rode korenslang die op straat aan het 'wandelen' was, dat was de melding die de dierenambulance kreeg. Het reptiel kroop door de Vrolikstraat in Amsterdam Oost. De dierenambulance heeft het reptiel gevangen en naar de reptielenopvang in Zwanenburg gebracht.

"Een voorbijganger had een plastic doos over de slang gezet met een briefje met de tekst: voor de dierenambulance erop", vertelt Daphne Schippers van de dierenambulance. Daphne had dienst en kreeg de oproep van de slang die op avontuur was.

Op vakantie

"Een agent had ook de melding gekregen en die bleef maar even bij de doos staan, omdat hij dacht dat de slang er anders met de doos vandoor zou gaan. Ook zijn er meerdere scholen in de buurt en dat kon gevaarlijk zijn. Gelukkig was het een rattenslang en die zijn niet giftig, wel kan het beestje flink bijten."

Waar de slang vandaan komt weet Daphne niet precies. "Het is een korenslang en dat is een slang die niet voorkomt in Nederland. Het is dus waarschijnlijk een huisdier, grote kans dat de eigenaar op vakantie is en dat de oppas het terrarium niet goed had afgesloten."

Houdini

De slang werd door de twee medewerkers van de dierenambulance in de slangenzak gestopt en meegenomen. Hij kon niet meteen naar de reptielenopvang, dus moest de slang even blijven bij de dierenambulance.

Daar maakte hij zijn volgende ontsnappingstruc. "De volgende ochtend kwam een collega aan en die zag dat hij ook bij ons uit de plastic doos was ontsnapt. Gelukkig was hij nog in de dierenkamer. Maar het is een echte Houdini dus!"