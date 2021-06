Ramkraak bij loods, 19-jarige Obdammer aangehouden

Bij een loods aan de Noorderhof in Obdam is eerder deze week een ramkraak gepleegd. Zo maakte de politie vandaag bekend. Dit gebeurde vermoedelijk met een bestelauto die vlak daarvoor gestolen was in Ursem. Een 19-jarige man uit Obdam is aangehouden.

De eigenaar van de loods, een 56-jarige man uit Zwaag, kreeg in de vroege ochtend van 23 juni een melding binnen dat er een auto tegen de pui van zijn loods was gereden en belde gelijk de politie. Die zag bij aankomst dat de roldeur helemaal gebogen was. Uit de loods bleken meerdere spullen te zijn gestolen. Gestolen bestelbus De ramkraak is vermoedelijk gepleegd met een bestelbus die eerder die nacht uit Ursem is gestolen. De auto was voorzien van GPS en uit de gegevens blijkt dat de bestelbus aan de Noorderhof is geweest. De eigenaar van de bus trof zijn auto uiteindelijk zelf aan de Horstenburgerstraat in Obdam aan. Na een zoekactie van de politie is een 19-jarige man uit Obdam aangehouden. Bij zijn arrestatie zijn meerdere spullen in beslag genomen. De bestelbus is ook meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek.