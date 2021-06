NL V Braakman maakt 'slimme' kastjes waarmee bedrijven veel energie besparen

'Van de vijf scholen maken we er één gasloos', Ted Braakman bedacht een slim kastje waarmee grote gebouwen flink kunnen besparen op hun gasrekening. Met zijn bedrijf wil de jonge ondernemer de traditionele installatiewereld op zijn kop zetten.

Ted Braakman - NH/marc ruyg

Het is een variant op de bekende thermostaat waarmee je thuis de cv-ketel bedient. Voor grotere gebouwen is dat niet geschikt, dit kastje wel. In een klein kantoor installeert de jonge ondernemer al snel 150 sensoren die temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-gehalte meten.

Quote "Het is best lastig om alle losse apparaten met elkaar samen te laten werken en op de juiste manier aan te sturen" ted braakman - Ondernemer

In een klein kastje vol met elektronica wordt continu gerekend om ervoor te zorgen dat de warmtepomp op het goede moment aan- of uitgaat en het water op de geschikte temperatuur brengt. Daarbij wordt rekening gehouden met de weersvoorspelling en ook met het aantal mensen dat in het gebouw is. De gebouwenbeheerder kan alles zien en eventueel aanpassen met een app op zijn telefoon en als de vakanties ingevoerd worden in het systeem, wordt er geen kubieke meter gas verspild. Tekst gaat door onder de foto

Electronica - NH/marcruyg

Vier jaar nadat hij zijn regelkastje bedacht heeft, heeft de 22-jarige Ted Braakman een bloeiend bedrijf. In het voormalige Scheringa Museum in Spanbroek zit nu een stel jonge collega's dat vanachter de PC de concurrentie aangaat met de gevestigde installatiebedrijven.