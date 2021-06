Beiaardier blijft spelen: "Het geluid van Monnickendam is gered"

"Ja leuk hè!", neemt de beiaardier enthousiast zijn telefoon op als NH Nieuws om een reactie vraagt. "Ik ben heel blij dat het kan en dat mensen massaal zeggen: 'dat moeten we niet doen'", zegt Henk Verhoef over de ingetrokken bezuinigingen. Eerder maakte NH Nieuws een reportage over de bezuinigingen van de beiaardier. Tekst gaat door onder de video.

De beiaardier benadrukt dat hij blij is gered te zijn, maar de bezuinigingen van de gemeente zorgelijk te vinden. "Het gaat om echte dingen", vertelt hij. "Er is misschien ook wel een kinderdagverblijf of school die niet genoeg geld krijgt door de bezuinigingen." De mogelijke bezuinigingen van de functie van Verhoef zouden 4.000 euro per jaar opleveren. Het laat volgens hem zien dat de gemeenteraad elk dubbeltje moet omdraaien.

Take Dammen van het Waterlandmuseum de Speeltoren was eerder verbijsterd over het voorstel. Hij is ook blij dat de beiaardier gered is. "Het spreekt voor zich", vertelt Dammen lachend. Volgens hem is er een bekende tegeltjeswijsheid die de situatie mooi beschrijft. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."

Onhandig voorstel

Dammen bedoelt 'dat het niet zo'n handig voorstel was' en je dan beter voortijdig kan stoppen dan doorgaan tot het verkeerd gaat. "Het geluid van Monnickendam is gered", besluit de liefhebber van het carillon. De klanken van Verhoef zullen elke zaterdag, net als de voorgaande, gewoon in het blijven dorp klinken.