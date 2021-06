Omgevingsdienst over grote branden: bedrijf had brandbare accu's moeten melden

Het bedrijf Intercel in Haarlem heeft nooit gemeld dat het brandgevaarlijke lithiumaccu's en -batterijen opsloeg. Het pand van Intercel aan de Emrikweg vloog de afgelopen weken meerdere keren in brand. Dat melden van die opslag had volgens de Omgevingsdienst wel gemoeten. "De eigenaar had dat moeten weten", zegt een woordvoerder.

De Omgevingsdienst was bij het bedrijf ter controle op bezoek in 2014 en 2017 en toen zijn de gevaarlijke energiedragers niet gemeld. In mei ontstond er een heel grote brand in het pand, vermoedelijk veroorzaakt door de batterijen. Daarna ontstonden nieuwe branden doordat regen op het lithium terechtkwam.

Dat veroorzaakt een reactie waardoor er weer vlammen ontstaan. Intercel sloopt het verwoeste bedrijfspand aanstaande maandag en haalt de batterijen weg. Daarmee is de onzekerheid voor de buren verdwenen. Die maken zich bij elke bui zorgen of er weer vlammen komen die hun bedrijven bedreigen.

Strafrechtelijk onderzoek

Voorlopig is de opslag van dit soort batterijen niet vergunningplichtig, maar er zit wel nieuwe wetgeving voor aan te komen. Er is nu alleen sprake van een richtlijn. Als sanctie voor het niet melden van de opslag moet Intercel binnen twee maanden met een plan van aanpak komen. Daarin moet het bedrijf aan de Omgevingsdienst duidelijk maken hoe het voortaan omgaat met de veiligheid. Daarnaast loopt er een strafrechtelijk onderzoek. De Omgevingsdienst is een onderzoek begonnen samen met de politie naar het handelen van Intercel. Over dit handhavingstraject kan de Omgevingsdienst nog niets melden.