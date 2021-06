Soldaat uit Beverwijk krijgt gezicht op erebegraafplaats in Valkenburg

Oorlogsslachtoffer Jan Berghuis uit Beverwijk krijgt een gezicht op de militaire erebegraafplaats in Valkenburg (Zuid-Holland). Voormalig onderwijzer Herman Dijkhuizen (80) zet zich in om de omgekomen militairen te eren met een foto- en informatiebord bij het graf. Het moet de verhalen over de moedige militairen levend houden.

Herman Dijkhuizen geeft de omgekomen Jan Berghuis een gezicht op de erebegraafplaats. "Zelf leid ik hier nog veel scholieren rond en dan vragen ze zich af: wie was die Berghuis nu eigenlijk? En hoe zag hij eruit? Dit initiatief brengt de verhalen over de militairen weer tot leven. Voor de scholieren, maar dus ook voor de familie en andere mensen die de begraafplaats bezoeken. Dat is voor mij ook een belangrijk doel", aldus Dijkhuizen.

Op 10 mei 1940 verdedigt soldaat Jan Berghuis het militaire vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland. Tijdens de hevige gevechten met het Duitse leger raakt hij zwaargewond. Berghuis zou twee dagen later op 29-jarige leeftijd in het noodhospitaal overlijden, dat na zijn dood zou worden beschoten.

Het initiatief maakt de neef van Jan Berghuis - die naar hem vernoemd is - trots. "In alle eerlijkheid was het verhaal over Jan Berghuis bij mij ook wat vervaagd geraakt. Door dit initiatief ben ik er met broers, zusters, neven en nichten weer over gaan praten. Het gaat hierdoor echt weer leven. Ik ga het graf daarom ook zeker weer bezoeken."

Zoektocht

Een makkelijke klus om het eerbetoon te kunnen realiseren was het voor Dijkhuizen allerminst. "Maanden hebben we gezocht naar een foto, die was er ondanks alle uitstekende oorlogsarchieven niet. Uiteindelijk heeft Jan Berghuis zich na een interview in de krant gemeld. Via een tante van hem zijn we in het bezit gekomen van de foto. Dit geeft ontzettend veel voldoening."

Het bord bij het graf zal spoedig worden onthuld.