Illegale prostitutie in oude videotheek, verdachten voorlopig weer vrij

In verband met illegale prostitutie werden vorige week twee verdachten aangehouden op verdenking van mensenhandel. De 40-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Badhoevedorp, wachten het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) in vrijheid af.

Al snel blijkt het pand aan de IJweg om de oude videotheek in het dorp te gaan. Op nummer 78 zat jarenlang een videotheek, maar staat nu bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als het 'Sun en Fun Zonnecentrum'. Een zonnestudio dus, maar wie langs zou komen voor een zonnebank komt van een koude kermis thuis. Alle gordijnen zitten dicht en op wat plastic kuipstoelen na is er geen teken van leven.

Er zouden Roemeense vrouwen zijn ingezet in een pand aan de IJweg in Zwanenburg en aan de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp. "Tijdens een doorzoeking in de woning van de verdachten zijn onder andere digitaal opgeslagen gegevens, geldbedragen en administratie in beslag genomen", laat het Openbaar Ministerie weten.

Het nieuws over de aanhoudingen zorgt op de facebookpagina 'Je bent Zwanenburger/ Halfwegger al' voor een stroom aan reacties: "Daar heb ik gewoond en gewerkt in de videotheek. Dit verbaast mij nu niks", schrijft iemand. Een ander schrijft: "Dit was dus wat we al dachten." Weer iemand anders is wat rouwig om de aanhoudingen: "Hier kwam ik erg graag, hele vriendelijk mensen en fijne verzorging."

Vrij onder voorwaarden

De man werd eerder al vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek. Over de 29-jarige vrouw is woensdag 23 juni besloten haar onder voorwaarden vrij te laten.

Het OM wil geen uitspraken doen over welke voorwaarden dit gaat, maar als de vrouw deze voorwaarden schendt komt zij alsnog vast te zitten.