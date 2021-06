Even schakelen voor de horeca na toezegging extra uurtjes minister Grapperhaus

"Fantastisch! Iedere dag dat we meer open mogen zijn we blij mee", zegt Lidia de Jong van café De Dijk 85 in Enkhuizen. Demissionair minister Ferd Grapperhaus liet vanmorgen weten dat hij het goed vindt als de versoepelingen voor de horeca vanavond al in gaan. Maar het was voor veel zaken wel even schakelen: "We hebben last minute nog personeel geregeld."

Frank Wiese heeft meerdere horecazaken in Hoorn en voor hem voelde de mededeling wel wat laat. "Het is een beetje lastig met het rooster, zeker als je meerdere tenten opeens moet voorzien van personeel dat langer doorwerkt." Maar: "We gaan er alles aan doen om het te regelen."

Ook Jort, eigenaar van De Klinker in Hoorn, had het liever eerder gehoord. "Natuurlijk zijn we er blij mee, maar volgens mij had het wel iets eerder doorgegeven mogen worden. Moet nu toch van alles snel weer omzetten." Ondanks dat verwacht hij dat het vanavond een feestje wordt: "Het gaat echt gezellig worden. Het hele weekend trouwens!"

Deuren bewust dicht

Wie vanavond wel de deuren dicht doet is café Lange Jan in Enkhuizen, maar wel met een reden: om middernacht gaan ze met toegangstesten weer open en kunnen ze de anderhalvemeterregel in het café loslaten. "Ik kijk er zeker naar uit, het is alweer een tijd geleden. Zo'n 150 mensen hebben gereserveerd."

En bij sommige cafés is er nog niet echt iets besloten. Café Julius in Avenhorn kijkt het vanavond even aan. "Als het lekker druk is, dan trekken we hem nog even door", vertelt eigenaar Julius blij.