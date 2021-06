Eerste moderne duurzame stolpboerderij staat in de Beemster

De markante vierkante vorm en het piramidevormige dak zijn hetzelfde maar voor de rest is de nieuwe stolpboerderij compleet anders. Het is de eerste duurzame stolpboerderij in Noord-Holland. Duurzaam want van hout en geheel energieneutraal. De zonnepanelen zorgen voor alle energie. Binnenkort wordt de woning opgeleverd en trekt er een Amsterdams gezin in. Een tweede duurzame stolp komt in Schermerhorn.

Het is de eerste stolp van het architectenbureau Nieuw Nederland dat zich sinds vijf jaar volledig richt op het bouwen met hout. "Toen leek houtbouw nog een gok", vertelt architect Derk-jan Wentink. "Maar inmiddels is het al bijna een trend. Ook de overheid, en hier in de buurt bijvoorbeeld de gemeenten Beemster, Edam-Volendam en die van Purmerend stimuleren het bouwen met hout." Want hout is duurzaam, isolerend en milieuvriendelijk in tegenstelling tot steen en beton dat veel stikstof bevat.

De nieuwe stolp is zo goed als af en Wentink is alweer bezig met een nieuwe soortgelijke opdracht. "Een paar kilometer verderop in Schermerhorn komt een stolpboerderij met drie woonschuren. Meer een boerenerf maar alles ook weer van hout en met zonnepanelen."

En die zonnepanelen op het dak zijn nauwelijks zichtbaar. "We hebben ze zo gemaakt dat ze meer lijken op een mooie versiering, een ornament van de woning ", vertelt Wentink die zeer tevreden is over de uitvoering. Ook binnen is het ruim en licht en kijk je prachtig uit op de weilanden en de iconische stolpboerderijen.