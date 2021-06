Amsterdam NL V Dochters zamelen geld in voor door taxi aangereden moeder: "Alle hulp is welkom"

De dochters van de in 2017 aangereden Sandra Jainandunsing zijn een geldinzamelingsactie gestart voor hun 53-jarige moeder. Ze wachten nog altijd op het hoger beroep over de aanrijding, daarnaast vinden ze het voorstel van de verzekeringsmaatschappij voor een schadevergoeding veel te laag.

De aanrijding vond op het zebrapad plaats. Jainandunsing raakte ernstig gewond: ze belandde in coma en liep onder meer hersenschade op. Inmiddels woont ze weer in haar woning in Amsterdam Oost, maar ze heeft veel hulp nodig, is vergeetachtig, vermoeid en snel emotioneel. "Ze kan zomaar ineens gaan huilen, of heel boos worden en gaan schreeuwen, terwijl ze eerst niet zo was", vertelt dochter Damarish. "Alles is voor haar op dit moment eigenlijk gewoon te veel."

De aanrijding vond op 1 juli 2017 plaats.

De chauffeur stond in 2019 voor de rechter. De rechtbank veroordeelde hem tot 120 uur werkstraf. Ook zou hij, als hij in een periode van twee jaar opnieuw een aanrijding zou veroorzaken, een halfjaar geen auto mogen rijden. In het vonnis is te lezen dat hij volgens de rechtbank " aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend" heeft gereden. Hij had Jainandunsing voorrang moeten verlenen. Omdat hij het niet eens was met het vonnis, ging de taxichauffeur in hoger beroep. Dat hoger beroep heeft nog niet plaatsgevonden omdat de chauffeur aangaf dat zijn gezin coronaklachten had. Het is nog altijd onduidelijk wanneer het hoger beroep nu kan plaatsvinden. Vanwege de volle agenda van het gerechtshof kan dat zo een aantal maanden duren.

Daarnaast speelt er een verzekeringskwestie. De verzekeringsmaatschappij van het taxibedrijf heeft een voorschot uitbetaald en een voorstel voor een schadevergoeding gedaan, maar daar is de familie niet mee akkoord. "Ik snap dat dit geen Amerika is, dat hoeft ook allemaal niet", zegt dochter Kimberly. "Daar gaat het ook allemaal niet om. Maar als we praten over een voorstel van 37505 euro, waarvan er een voorschot is geweest van 16.000 euro en er dus nog een bedrag van 21.505 euro overblijft. Dan denk ik bij mezelf. Ik snap er helemaal niks van."

De dochters willen een beter bed en een Canta voor hun moeder kopen. Omdat dat met de schadevergoeding niet lukt, zamelen ze via een online pagina geld in. "Alle hulp is welkom. Ook al is het een gebedje, een kaartje, een donatie, alle hulp is welkom", vertelt dochter Tiziana. De advocaat van de taxichauffeur benadrukt in een reactie dat de schadevergoeding geen rol speelde in de rechtszaak, omdat dat een kwestie van de verzekeringsmaatschappij is. Hij zegt dat er in hoger beroep is gegaan omdat zijn cliënt het niet eens was met de juridische kwalificatie van de mate van schuld.

