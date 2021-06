Roestdeeltjes dalen neer, Vattenfall 'neemt verantwoordelijkheid' om op te ruimen

Roestdeeltjes daalden vanochtend neer in Velsen-Noord. Het lijkt erop dat die komen van een van de centrales van energieleverancier Vattenfall, aan de rand van Velsen. De centrale had een dag had uitgestaan wegens onderhoud van een hoogovengasleiding van Tata Steel, maar ging vanochtend weer aan. "Dan kan het zijn dat er roest uitgestoten wordt", verklaart een woordvoerder van Vattenfall.

Via de leiding transporteert Tata Steel restgas naar Vattenfall om energie mee te kunnen opwekken. Tata bevestigt via een woordvoerder dat "er regelmatig onderhoud is aan gasleidingen". Verder heeft de milieudienst van het bedrijf geen onregelmatigheden opgemerkt.

Vattenfall is vanochtend Velsen ingegaan om de roestdeeltjes op te ruimen en de vervuilde plekken schoon te maken. "Hoewel het moeilijk vast te stellen is waar de uitstoot precies vandaan komt, vinden we dat we de verantwoordelijkheid hebben om te helpen", zegt de woordvoerder.

Compensatie

In ieder geval op het Guldewagenplantsoen aan de rand van Velsen-Noord zijn roestdeeltjes gevonden. Foto's daarvan zijn in het bezit van NH Nieuws. Het ligt een halve kilometer ten noorden van de energiecentrale.

