Haarlem in beeld als locatie van theaterfestival De Parade

Het rondreizende openluchtfestival De Parade komt misschien naar Haarlem. Na een gesprek met burgemeester Jos Wienen deze week is de directie van het theaterfestival een onderzoek begonnen over een bezoek aan de Spaarnestad in 2022.

"Het is zeker niet zeker dat wij komen", reageert woordvoerder Nadine van Pinxteren. Maar serieus mogen de kansen zeker worden genoemd: "Zo'n onderzoek beginnen we niet vaak. De laatste jaren hebben we alleen in Eindhoven zo'n onderzoek gedaan en daar staan we nu ook."

De Parade is in de regel alleen te zien in de vier grote steden. Eindhoven is daar dit jaar een uitzondering op en de Haarlemse PvdA stelde voor om het promotiefestival voor theatermakers en muzikanten ook eens naar dé Noord-Hollandse cultuurstad te halen. De socialisten zien de Veerplas als een mooie locatie voor het culturele feest. Overigens heeft De Parade vroeger al eens in Haarlem gestaan.

Duur ding

Van Pinxteren wijst erop dat geld een doorslaggevende rol gaat spelen bij de beslissing. De Parade is niet gesubsidieerd en 'is een duur ding.' "Het kan dus ook zijn dat Haarlem een alternatieve vorm krijgt van De Parade."

Burgemeester Wienen noemt het gesprek met de directie van De Parade 'enthousiasmerend van beide kanten' en heeft al een nieuwe bijeenkomst gepland na de zomer. Dan moeten ook partijen uit de stad aanschuiven. De bedoeling is dat het festival hier een Haarlems gezicht moet krijgen.