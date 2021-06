Maatregelen om weer veilig te kunnen zwemmen in het Jagersveld: 'zwemluier bij kleine kinderen'

Een maand geleden werden meer darmbacteriën in het water gevonden dan wenselijk is. Dit kan bij zwemmers zorgen voor maag- en darmklachten. Ook heeft het Europees Milieuagentschap de zwemlocaties Smient, Fuut en Watersnip als 'slecht' beoordeeld.

Dat het water niet goed is komt vermoedelijk door de vele watervogels en ganzen die op de stranden poepen. De organisatie analyseert op basis van vijf jaar aan meetgegevens de kwaliteit van recreatiewateren in EU-landen. Als de kwaliteit niet goed genoeg is ergens in die vijf jaar, krijgt het zwemwater het oordeel 'slecht'.