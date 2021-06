In gesprek met de commissaris van de Koning die al de hele week een anjer draagt

Wat speelde er allemaal in onze provincie de afgelopen maand? De eerste stap naar een Noord-Hollands referendum over windparken en zonneweides is genomen. En morgen is het weer Veteranendag. NH Radio ging in gesprek met Arthur van Dijk (VVD). Hij is sinds twee jaar de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

In stap twee en drie moeten er 45.000 handtekeningen - digitaal via de website of op papier - ingezameld worden. Zijn die binnen, dan wordt het eerste provinciale referendum een feit. "De energiestrategie leeft in heel Nederland. Het is een issue. We hebben in Europa afspraken gemaakt over hoe we met het klimaat om moeten gaan. Hoe we dat gaan doen als Provincie, dat is het belangrijkste. Je merkt dat in Noord-Holland deze discussie erg heerst."

Eerder deze maand deponeerde het Noord-Holland Referendum vijfhonderd handtekeningen op het provinciehuis. Stap één om tot een referendum te komen over de Regionale Energiestrategie (RES). "Het is nog niet eerder voorgekomen", vertelt Van Dijk.

Het is morgen Veteranendag en uit respect draagt Van Dijk als de hele week een witte anjer. "Ieder jaar brengen we respect aan onze veteranen. Door het dragen van de witte anjer staan we daar bij stil."

Onlangs werd bekend dat de Provincie de gemeente Zandvoort voor de rechter sleept in de kwestie rond de nieuwe toegangsweg naar het circuit. "Er is een noodweg aangelegd en er is een overeenstemming, dat als er een Formule 1 wedstrijd is en de boulevard is afgezet, dat deze weg gebruikt mag worden. Het punt van de Provincie hierin is dat als deze weg vaker dan bedoeld wordt gebruikt, de veiligheid op deze weg niet gewaarborgd meer kan worden."

De Provincie vindt dat Zandvoort een veilige kruising moet maken, waar de toegangsweg het fietspad en de busbaan kruist. Zandvoort wil daar alleen verkeersregelaars neerzetten. Eerder viel het college van burgemeester en wethouders al over de zaak. De gemeente Zandvoort heeft nog niet gereageerd op het nieuws dat de Provincie naar de rechter stapt.

Het is overigens niet uniek dat een gemeente en provincie lijnrecht tegen elkaar staan: "Het is wel de taak dat we als provincie als hogere overheid fungeren. En dat is hier ook het geval. Je wilt dit liever niet. Het is ook mijn taak om daarvoor te waken, maar soms voorkom je het niet."