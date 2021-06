19-jarige 'raadswatcher' neemt eerste raadsvergadering van nieuwe burgemeester Alkmaar onder de loep

Een negentienjarige die het leuk vindt om gemeenteraadsvergaderingen te luisteren, dat hoor je niet vaak. De afgelopen drie jaar was Peetam dan ook de enige (toen nog) minderjarige die in raadszaal te vinden was. "Het is een eenzame hobby. Als je eenmaal door hebt hoe het werkt, merk je dat een gemeenteraad zoveel te zeggen heeft over ons dagelijks leven. Ik vind het interessant om te weten wat", legt hij uit aan NH Nieuws.

Zijn interesse voor gemeentepolitiek heeft hij niet geleerd op school. "Ik was violist in het jeugdorkest van Alkmaar en we waren op uitwisseling met een zusterstad van Alkmaar. In 2015 zette de gemeente de subsidie stop voor de uitwisselingsprojecten. Ik vond dat niet kunnen. Ik ben op internet gaan zoeken en toen ontdekte ik het spreekrecht."

Op 16 maart ging hij naar het stadhuis en in drie minuten hield hij een pleidooi voor subsidie. "Raadsleden zagen toen dat ik een duidelijk standpunt had. Ondertussen ben ik eraan verslaafd geraakt. Ik heb verhuisdozen vol met raadsstukken."

Eerste raadsvergadering

Gisteravond was het dan zover, Anja Schouten had als nieuwe burgemeester haar eerste raadsvergadering. Peetam heeft deze op de voet gevolgd. "Ik heb met veel plezier gekeken naar de raadsvergadering."

Volgens Peetam kan Schouten veel betekenen voor de toekomst van Alkmaar. "Ik denk dat zij juist als partijloze veel kan betekenen voor onze stad. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat nog niet voorgekomen. Ze is een échte inwoner van onze stad en brengt veel warmte met zich mee. Zij heeft iets benaderbaars en een duidelijke visie. Ze kan het gemeentelijk bestuur van Alkmaar naar een hoger niveau brengen."

Zelf heeft Peetam niet het streven om zelf de politiek in te gaan. "Dat is vaak gevraagd. Ik wilde bij de verkiezingen van 2018 meedoen, maar ik heb uiteindelijk toch besloten maar onafhankelijk te blijven."

Beluister en bekijk hieronder het hele interview.