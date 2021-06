Veel overlast verwacht door sluiten Piet Heintunnel: "Enorme, complexe opgave"

Het is een grote dag voor de Piet Heintunnel in Amsterdam. De tunnel gaat vanaf vandaag vijftien maanden dicht. De tunnel krijgt een grondige opknapbeurt. Een noodzakelijke en ingrijpende operatie, die voor overlast zorgt in de hele stad. Volgens Arnoud op den Kelder, projectmanager bij de renovatie, wordt het: "Een enorme, complexe opgave."

De tunnel ligt er nog maar 25 jaar, toch heeft het een flinke opknapbeurt nodig. "De installaties moeten vervangen worden, want deze zijn aan het einde van hun levensduur", legt Op den Kelder uit. Al deze installaties zijn met elkaar verbonden. Het is niet mogelijk de renovatie per tunnelbuis uit te voeren. Om een tunnel open te houden, moeten de veiligheidsinstallaties namelijk werken. Die zorgen namelijk voor onder meer de benodigde ventilatie van de tunnel.

Tijdens de renovatie wordt het verkeer vanaf de A10 omgeleid via de afslagen S112 (Gooiseweg) en S116 (Nieuwe Leeuwarderweg/IJtunnel). Daardoor kan de reistijd vooral in de spits flink oplopen. Ook op andere plekken in de stad kan het drukker worden door verkeer dat een andere weg zoekt.

Tram 26 blijft rijden

"Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat we wel willen dat mensen het OV kunnen blijven gebruiken. De tram moet dus kunnen blijven rijden, als de tunnel afgesloten is. Nu moeten we gaan kijken welke installaties we echt gaan renoveren en welke we in stand houden om de tram te laten rijden", vertelt Op den Kelder.

Op een aantal weekenden na blijft tram 26 tijdens de werkzaamheden rijden. Als de tram niet rijdt, zet de GVB pendelbus 76 in. Deze stopt bij alle tramhaltes en bij een extra halte bij het Rietlandpark. Omdat de tunnel dicht is, rijdt de bus een alternatieve route via de Amsterdamsebrug, Zeeburgerdijk en Panamalaan naar de Piet Heinkade en vervolgt dan de gebruikelijke route.

Vanavond officieel dicht

Nu zijn er nog veel blije automobilisten die door de tunnel razen, maar vanaf 22.00 uur is dat klaar. Verkeersregelaars zullen het laatste verkeer omleiden, hekken plaatsen en dan gaan de slagbomen gaan dicht. Het advies voor automobilisten is om het openbaar vervoer, de fiets of een deelscooter te gebruiken.