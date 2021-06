Olympische Spelen zijn ver weg voor Nederlands honkbalteam

De kans is groot de dat het Nederlands honkbalteam deze zomer ontbreekt op de Olympische Spelen. Vannacht ging ook het tweede duel op het kwalificatietoernooi in Mexico verloren.

Nadat eerder Venezuela al met 9-3 te sterk bleek, ging ook de Dominicaanse Republiek er met de winst vandoor: 4-3. Met Amsterdam Pirates-pitcher Tom de Blok op de heuvel bleef het tot de zesde inning 0-0. Dankzij een solo-homerun van Johan Mieses werd de score geopend. De Blok maakte niet veel later plaats voor zijn debuterende ploeggenoot Mike Groen.

Gestaakt

Bij een 3-0 tussenstand moest het duel in de zevende inning voor langere tijd worden stilgelegd vanwege een enorme regenbui. De onderbreking pakte voor Nederland goed uit. Curt Smith noteerde een homerun en nam Sharlon Stoop mee naar huis. Denzel Richardson tekende in de negende inning op een tik van Dashenko Ricardo voor de 3-3. Toch beet Nederland in die laatste inning in het stof: Ramon Torres profiteerde van een fout in het veld en liep de winnende 4-3 binnen.

De Dominicaanse Republiek is door deze zege verzekerd van een finaleplek van dit kwalificaitietoernooi. Nederland moet komende nacht winnen van Venezuela om niet voortijdig te worden uitgeschakeld.