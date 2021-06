Krimp Schiphol vindt minister dankzij duurzame brandstof niet nodig

Een forse afname van het aantal vluchten op Schiphol hoeft niet nodig zijn, met duurzame oplossingen zoals het verplicht tanken van biobrandstof en de ontwikkeling van synthetische kerosine. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur ziet de krimp niet zitten: "We hebben er straks niets aan als we Schiphol moeten sluiten en iedereen via Frankfurt of Parijs moet vliegen."

Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM stijgt op vanaf de Polderbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Begin deze week werd de Tweede Kamer bijgepraat door twee luchtvaartwetenschappers, die een krimp van het aantal vluchten op Schiphol realistischer vinden dan de hoop vestigen op duurzame brandstoffen of elektrisch vliegen. Volgens de wetenschappers groeit de luchtvaartuitstoot naar 14,3 megaton per jaar in 2030, als onder meer Schiphol mag uitbreiden en Lelystad Airport opengaat. Dat is hoger dan de 11,9 megaton die in de luchtvaartnota van Cora van Nieuwenhuizen staat. Van Nieuwenhuizen benadrukte dat ze als demissionair minister er geen beslissingen over mag nemen, maar heeft vertrouwen in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen en gelooft in het verplicht bijmengen van biobrandstoffen voor vliegtuigen. "De Europese Commissie komt zelfs met een voorstel om dat voor heel Europa te doen", aldus Van Nieuwenhuizen. Lammert van Raan, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, vindt dat Van Nieuwenhuizen zich in deze tijd van klimaatcrisis roekeloos gedraagt.

Duurzaam door op Schiphol of toch krimp voor het klimaat? - NH Nieuws / Doron Sajet

CO2-probleem opgelost Cora van Nieuwenhuizen blijft optimistisch: "We zullen met elkaar de strijd aan moeten gaan om het bijmengen van biokerosine internationaal voor elkaar te krijgen. Als we er bijvoorbeeld in slagen om synthetische kerosine, dat we nu in heel kleine hoeveelheden kunnen produceren, kunnen opschalen, dan zou ik niet weten waarom de rest van de wereld dat ook niet zou willen gebruiken. Dan heb je een groot deel van de CO2-uitstoot-probleem opgelost.