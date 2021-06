Testen voor toegang op parkeerterrein naast stadion AZ

Op parkeerterrein P8 van het Alkmaarse AFAS-stadion is de afgelopen dagen een testlocatie opgebouwd van 'Testen Voor Toegang'. Die is speciaal bedoeld om deze zomer bezoekers aan evenementen en sportwedstrijden te testen.

De tests zijn voor de eendaagse buitenevenementen die vanaf 30 juni weer worden toegestaan, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

In de teststraat krijgen mensen een ademtest die binnen een paar minuten de uitslag geeft. Degenen bij wie de ademtest niet betrouwbaar is, krijgen op locatie een LAMP-test door middel van een wattenstaafje.

De teststraat moet 30 juni klaar zijn en blijft tot eind september open. Het wordt gebouwd in opdracht van het Ministerie van VWS. Een afspraak voor een sneltest moet gemaakt worden via internet. De nieuwe locatie is geopend van 8.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds.