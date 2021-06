Vier aanhoudingen na vechtpartij in Amsterdamse Rembrandtpark

De politie heeft donderdagavond vier personen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij een grote vechtpartij in het Rembrandtpark in Amsterdam. Drie van hen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Agenten troffen wapens aan op de locatie van de vechtpartij.

Over de aard van de verwondingen kon een woordvoerster niets zeggen. Evenmin is duidelijk wat de aanleiding was voor het incident. Dat moet allemaal nog uit onderzoek blijken.

De vier zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.