Amsterdamse wethouder wil dat bedrijven niet zomaar op elektriciteitsnet kunnen: "Ga eerst maar eens kijken hoeveel je kunt besparen"

"Op dit moment is het zo, dat als een bedrijf zegt: ik heb zoveel nodig, dat een netbeheerder moet zeggen: dan moeten wij dat leveren", zegt Van Doorninck. "Terwijl je ook kunt zeggen: kijk eerst maar eens even hoeveel energie je kan besparen. Ga eens kijken of je niet slimmer met je energie kan omgaan. Of misschien zou je zelfs kunnen zeggen, waar geven we als overheid nou prioriteit aan. Want op dit moment is het: wie het eerst komt, wie het eerst maalt."



Op het stadhuis maar ook in ondernemend Amsterdam schrokken ze zich vandaag een hoedje toen Liander bekendmaakte dat de de maximum-capaciteit van het stroomnet is bereikt in het havengebied en in sommige delen van Noord en dat nieuwe bedrijven voorlopig even moeten wachten op een aansluiting.