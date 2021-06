FC Volendam verlengt contract met Beers

Beers (21) maakte afgelopen seizoen in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch zijn debuut in het eerste elftal. In totaal kwam hij tot één basisplaats en vier invalbeurten. In het met 2-1 gewonnen duel tegen Jong AZ maakte hij het winnende doelpunt.

"Ik ben superblij met deze nieuwe deal en kijk er naar uit om veel minuten te maken", zegt hij op de website van FC Volendam.