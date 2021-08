Petra stapt als wijk-GGD'er op de fiets om verwarde mensen weer op weg te helpen

Als eerste gemeente in West-Friesland startte Stede Broec begin dit jaar een proef met een wijk-GGD'er. Dat is iemand die op een laagdrempelige manier hulp biedt aan mensen die op dat moment mentaal in de knoop zitten. "Ik ben heel erg van: hup op m'n fiets en erop af. We beginnen gewoon met het maken van contact", vertelt Petra Haijes. NH Nieuws stelde de Broeker zes vragen over haar baan in de wijk.

1. Wat is dat eigenlijk, een wijk-GGD'er?

"Een wijk-GGD'er biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan mensen die onbegrepen zijn door hun omgeving. Het gaat om incidenten, waarbij een verward of overspannen persoon de weg kwijt is, overlast bezorgt, agressief reageert of problemen veroorzaakt in de woonsituatie. Dit zijn allemaal signalen van een situatie waarin ik een rol kan spelen."

2. Hoe ga je in zo'n situatie te werk?

"Ik maak een inschatting met de betrokkenen over hoe we het beste contact kunnen leggen met de persoon in kwestie. We bezoeken hem/haar in de eigen woon- en leefomgeving. Hierdoor is er gelijk een beter beeld van de problemen. Afhankelijk van het verhaal en de behoefte van de persoon zelf, begeleiden wij hem of haar naar passende hulpverlening of doen een beroep op de bestaande hulp/netwerk."

3. Waarom is er een wijk-GGD nodig?

"Door snel te signaleren kan er op tijd worden voorzien in de zorgbehoefte van de persoon in kwestie. Hierdoor kan voorkomen worden dat mensen verder wegzakken, in de problemen komen, de situatie escaleert of maatschappelijke onrust ontstaat. Een politie-interventie is vaak niet de meest wenselijke weg, omdat er vooral een zorgvraag is."