Hart onder de riem voor Rundveemuseum: 5.000 euro van Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Cultuurfonds laat in een toelichting weten dat door de brand getroffen koeien zeldzame Nederlandse rassen zijn, die een belangrijk onderdeel zijn van het natuurlijk en historisch cultureel erfgoed.

Daarnaast krijgt het museum het geld als ondersteuning om het museum opnieuw in te kunnen richten en weer te kunnen openen voor de bezoekers.

Herstel

"Daar snakken we met z'n allen enorm naar", liet voorzitter Elly Deutekom eerder aan NH Nieuws weten. Ze hoopt in september, als de koeien weer naar binnen gaan, mensen weer in het museum te kunnen ontvangen.



Ondertussen houdt het museum al wel buitenactiviteiten en wordt er in het museum, ook door vrijwilligers hard gewerkt om alles te herstellen. In totaal heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland 300.000 euro toegezegd aan in totaal 91 projecten.