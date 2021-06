Geen 'flitscamera's' bij overwegen in Bloemendaal ondanks ernstig ongeluk

De flitscamera's - het zijn geen echte flitscamera's, maar camera's die beelden opslaan en door boa's worden bekeken - hebben hun succes bewezen, aldus ProRail en het openbaar ministerie. Waar camera's staan, verandert het gedrag van de weggebruiker.

De camera's met kentekenplaatherkenning leggen vast of een voertuig op tijd stopt, of niet te vroeg gaat rijden bij een bewaakte overweg. Deze week is besloten om daarom op 39 plekken in 22 gemeenten in Nederland met deze camera's te gaan werken. Nederland heeft 2500 overwegen, maar er was geen budget om al die plekken te voorzien van camera's. Ook in de omliggende gemeentes komen de camera's niet. Alleen in Haarlemmermeer staan ze gepland aan de Hoge Spaarndammerweg.

Schoolpopulatie

Bloemendaal had graag ook zulke camera's willen hebben, laat burgemeester Roest doorschemeren. "Vanuit mijn veiligheidsportefeuille had ik dat uiteraard liever anders gezien. Zeker in Overveen waar ook een complete schoolpopulatie iedere dag meerdere keren oversteekt", schrijft hij.

Om te onderstrepen dat op het laatste moment oversteken bij de overweg in Overveen gevaarlijk is, wijst Roest op een ernstig ongeluk dat onlangs gebeurde. In de nacht van 12 op 13 juni werd een overstekende jongen op de fiets geraakt door een passerende trein.

Risico's

Roest laat het er niet bij zitten. "Mocht er in de toekomst aanvullend budget komen, dan zullen we daar als gemeente zeker een beroep op doen. Ook blijven we in gesprek met ProRail om de veiligheidssituatie per overgang te analyseren. Ondertussen doe ik een klemmend beroep op iedereen zich bewust te zijn van de risico’s van te laat of te vroeg oversteken."