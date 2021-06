Winkelcentrum De Vier Meren ontruimd na brand op het dak

Het winkelcentrum De Vier Meren in Hoofddorp is van middag enige tijd ontruimd geweest vanwege een brand op het dak. Het vuur kon snel worden geblust. De meeste winkels zijn weer open. Enkele zaken worden nog geventileerd.

Een manager van de HEMA vertelt dat het brandalarm plotseling afging en dat er rook en vlammen waren te zien op het dak van de Action. "Daarna verliet het personeel van de Action de winkel en besloten we zelf ook naar buiten te gaan."

Buiten het winkelcentrum stonden veel mensen te kijken door alle commotie. Een klant was getuige: "We wilden net het winkelcentrum binnengaan, toen we zagen dat het dicht was. We hebben nog geprobeerd om via de andere kant het winkelcentrum in te lopen maar tevergeefs." Daarna drong pas de ernst van de situatie door.

Hoe het vuur is ontstaan, kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio nog niet zeggen. "We zijn nog bezig en onderzoeken nog of er werkzaamheden waren op het dak." Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.