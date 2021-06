Huizer 'verkeersveelpleger' moet auto en rijbewijs inleveren

Omdat de man al veel vaker was aan de kant was gezet voor huftergedrag, was de politie al extra alert op de man. Dinsdagochtend zagen ze hem op de snelweg rijden en besloten ze hem te achtervolgen. Al snel ging de Huizer weer over de schreef: hij was voortdurend aan het bumperkleven, gaf nergens richting aan, wisselde gevaarlijk van rijstrook en reed veel te hard.

Verderop op de snelweg werd met een lasergun de snelheid van de Huizer automobilist gemeten. Zelfs nadat hij remde, reed hij nog 124 kilometer per uur waar op dat moment door wegwerkzaamheden maar 50 kilometer per uur was toegestaan.

Drugsgebruik

De politie besloot hem daarom weer aan de kant te zetten. Omdat het dus al de zoveelste keer was dat de man zulk gevaarlijk rijgedrag liet zien, werden zijn rijbewijs en auto afgepakt. Uit een speekseltest kwam daarnaast naar voren dat de man mogelijk onder invloed was van drugs.

De zaak ligt nu bij de officier van justitie. Die bepaalt of en wanneer de verdachte zijn rijbewijs en auto terugkrijgt.