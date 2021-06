13-jarig zeiltalent Niels mag naar wereldkampioenschap zeilen

De dertienjarige Niels Brandt uit Monnickendam mag volgende maand aantreden op het WK Optimist in Italië. Dat is een wereldkampioenschap voor zeiltalenten tot en met vijftien jaar. Het zeiltalent eindigde bij de selecties bij de beste vijf Nederlanders. Er deden 105 talenten mee aan die selecties.

"Het is een gekke voorbereidingsperiode geweest door de coronamaatregelen", zegt Niels tegen mediapartner Omroep PIM. "De trainingsweken in het buitenland konden niet doorgaan en ook de selecties werd beperkt tot het afgelopen weekend, terwijl er normaal gesproken meerdere weekenden wordt gestreden voor de WK en EK-tickets. Ik ben erg blij dat ik tijdens deze momentopname heb kunnen laten zien, dat ik mee kan doen met de landelijke top."

Sport en school combineren

Niels zit in de brugklas van Topsport Talentschool Tabor College Werendfridus in Hoorn. Met zijn plaatsing voor het WK mist Niels de laatste twee weken van school. Doordat hij de NOC*NSF-status 'belofte' toegewezen heeft gekregen, biedt zijn school hem veel mogelijkheden om zijn sport met school goed te kunnen combineren.

Om dit niveau te behalen, traint Niels iedere dag. De uren durende watertrainingen vinden vooral plaats in de vakanties en de weekenden. In de weekeinden trainen de zestien 16 beste kinderen als groep met elkaar, op verschillende plaatsen in Nederland. Doordeweeks ligt de nadruk op kracht en conditie.

Niels presteert niet alleen op het landelijk niveau met zeilen, maar ook als schaatser. Afgelopen jaar heeft hij zich geplaatst voor de baanselectie van de Jaap Eeden IJsbaan. De zomertrainingen van het schaatsen voldoen uitstekend als kracht- en conditietrainingen voor het zeilen.

Vorig jaar is er vanwege corona geen wereldkampioenschap gehouden. Deze keer is het WK van 30 juni tot en met 9 juli in Italië.