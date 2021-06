Inbreker slaat drie keer toe in straat: "Zelfs spaarpot van kinderen is leeggehaald"

In drie naast elkaar gelegen woningen aan de Wierdijk in Wervershoof is vannacht ingebroken terwijl de bewoners boven lagen te slapen. "We dachten eerst nog dat er iemand had geslaapwandeld. Alle kastjes stonden open", vertelt een bewoonster van één van de huizen.

Opvallend is dat de dader overal dezelfde werkwijze had. Door gaatjes in het raamkozijn te boren werd de hefboom van het raam gemanipuleerd en het raam opengezet. De inbreker had het vooral gemunt op geld, aldus de politie. "De spaarpot van één van onze kinderen is leeggehaald. Er zijn verder geen emotionele spullen meegenomen, terwijl alles voor het grijpen lag", zegt een gedupeerde. Heel naar "Het is heel raar als je dit overkomt. Mijn hart begon gelijk te kloppen. Ze zijn gewoon bij je in huis geweest terwijl je lag te slapen, dat is heel naar", vertelt de bewoonster verder. Er is aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. "Ik vraag me echt af: wat voor type mens doet zoiets?" De spaarpot van haar dochter zal ze zelf weer gaan bijvullen. "Het is heel sneu voor haar. Dat stelletje sukkels stikken maar in het geld."