Hilversumse terrasgasten mogen voetbal kijken, geen grote groepen voor groot scherm

Hilversumse cafés kunnen zondag als het Nederlands elftal speelt televisies op hun terrassen neerzetten om samen voetbal te kijken. Wel gelden er een paar strenge regels: alleen horecabezoekers zelf mogen voor het scherm plaatsnemen. Met grotere groepen voor een echt groot scherm kijken is er voorlopig nog niet bij.

Er gelden vanaf komende zaterdag landelijke versoepelingen wat het plaatsen van televisieschermen op terrassen mogelijk maakt.

Hilversum staat dat ook toe, maar koppelt daar dus wel een paar regels aan. Zo mag er alleen op anderhalve meter afstand van elkaar gekeken worden. "Alleen door de terrasgasten zelf dus. Het mag niet zo zijn dat er opeens grote groepen mensen rond het terras gaan staan om ook naar de televisie te kijken", laat een woordvoerder van de gemeente Hilversum weten.

Hilversumse cafés mogen het geluid van de televisies ook versterken. Normaal gesproken moet daar een vergunning worden aangevraagd - wat acht weken duurt - maar dat wordt nu losgelaten. Hilversum noemt dat een handreiking naar de horeca en de Hilversummers. "Na een lange periode van beperkingen, is er behoefte is om gezamenlijk de sportzomer te beleven."

Geen grote schermen, tenzij...

Met grote groepen mensen voor een groot scherm staan op bijvoorbeeld het Marktplein of het Stationsplein is er voorlopig nog niet bij. Horecaondernemers kunnen daar voor de hele sportzomer wel een vergunning voor aanvragen, maar er gaan vier weken overheen voordat zo'n vergunning verleend wordt. Het EK-voetbal is dan al lang en breed afgelopen, maar voor andere sportevenementen zoals de Olympische Spelen van deze zomer zijn er wel mogelijkheden.

Toch is ook weer niet helemaal uitgesloten dat er dit EK-voetbal op een plek in Hilversum honderden mensen voor een groot scherm staan. De gemeente heeft één uitzondering: de EK-finale. Als het Nederlands elftal de finale haalt, wordt er een stuk soepeler omgegaan met de regels. "Maar de finale is nog ver weg", weet ook een woordvoerder.