Bewoner recreatiegebied is onrust door jeugd zat: "Je moet je verdedigen"

Veel alcohol- en drugsgebruik, het afsteken van vuurwerk, vechtpartijen en kampvuren. Zodra de zon ondergaat, gaat de jeugd los in recreatiegebied De Leijen in Hensbroek. De 70-jarige Frans Molenaar woont al 45 jaar met veel plezier in het gebied en is de onrust spuugzat: "De volgende keer kunnen ze hagel in hun kont verwachten."

NH Nieuws

Voornamelijk in het weekend komen de jongeren naar het recreatiegebied toe om feest te vieren. En dat gebeurt allemaal in de achtertuin van Frans Molenaar. "Het is een prachtig stekkie hier. Het is alleen jammer dat er jongelui komen die veel drank drinken en drugs gebruiken en ze steken alles in de fik." Het slaapkamerraam zit vlak boven het veldje waar de jeugd samenkomt. "Boem, boem, boem hoor ik tot diep in de nacht. De housemuziek gaat door merg en been." Daarnaast wordt alle rook ook de slaapkamer van Frans ingeblazen. Contact met politie en gemeente Meerdere keren is Frans naar de tieners toegegaan, maar zonder resultaat. Ook heeft hij de politie gebeld, maar die komen te laat of kunnen simpelweg niets doen, want het is openbaar terrein. Om er toch voor te zorgen dat hij minder overlast heeft, heeft Frans een groot hekwerk om zijn tuin gebouwd met elektriciteitsdraden. "Dat moet wel, want ze stelen ook het hout voor mijn kachel uit mijn tuin. Je moet je verdedigen."

NH Nieuws

Frans heeft foto's gestuurd naar de gemeente, maar hier heeft hij verder niets van gehoord. De gemeente zelf was niet in de gelegenheid om te antwoorden. Verhuizen doet Frans alleen niet. "Het is zo mooi hier en het gaat al 25 jaar zo hier. Nu met corona is het erger geworden. Ik hoop dat er iets aan gedaan kan worden."