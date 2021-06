PvdA ziet niets in verkoopverbod wiet voor toeristen zonder blowverbod: "Niet naïef zijn"

Als burgemeester Halsema het zogeheten i-criterium invoert - en dus alleen nog maar 'ingezetenen' in een coffeeshop softdrugs mogen kopen, buitenlandse bezoekers niet meer - dan moet dat volgens de PvdA gepaard gaan met ook een blowverbod voor toeristen in de stad.

"Ik denk niet dat de boodschap naar Londen en naar andere steden moet zijn: kom niet naar Amsterdam want je mag de coffeeshop niet in", zegt PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. "Dat is niet genoeg denk ik. Je zult moeten zeggen: kom niet naar Amsterdam want je mag de coffeeshop niet in en je mag ook niet roken. Want als je dat niet zegt, krijgen we een vol Vondelpark met allemaal blowende toeristen. Ja, dan denk ik: laat dan het systeem zoals het nu is."

Straathandel

Net als andere partijen in de raad, maakt de PvdA zich zorgen over het verwachte bij-effect van het i-criterium: een opleving van de illegale straathandel met een grote aantrekkingskracht op kwetsbare jongeren die mogelijk langs deze weg in het criminele milieu verzeild raken.

"Daar passen wij voor", zegt Mbarki. "Dus wij willen vooral goed nadenken. Hoe kunnen we het i-criterium invoeren waardoor het ook echt succesvol is en wij denken dat een blowverbod voor de toerist daarbij hoort."

Sceptisch

Andere partijen in de raad als GroenLinks en D66 denken niet direct in deze richting. Zij staan voorlopig sowieso nog sceptisch tegenover het invoeren van het i-criterium. Ook voor een blowverbod voor toeristen gaan de handen niet op elkaar. Zij zien juridische en praktische bezwaren, vooral als het gaat om de handhaving.

Burgemeester Halsema is samen met politie en justitie bezig om in kaart te krijgen wat de gevolgen zijn voor de straathandel als toeristen niet meer welkom zijn in de coffeeshops. Uitkomsten daarvan worden in het najaar verwacht.