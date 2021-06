Knoflookteler kan eindelijk beginnen met oogst: "Drie weken later dan normaal"

Vanmorgen rond 7.30 uur kon de eerste knoflook van dit seizoen van teler Arjan Biesheuvel uit Slootdorp eindelijk van het land. Op een perceel bij Wieringerwaard werden de eerste witte bollen uit de grond gehaald. In vergelijking met de afgelopen jaren is het laat.

"Het is heel erg laat", zegt knoflookteler Arjan Biesheuvel terwijl op de achtergrond de trekkers langzaam over het veld rijden. "Afgelopen jaren zag je het juist naar voren gaan in het seizoen. Dan waren we rond deze tijd al klaar geweest. We hebben een heel koud voorjaar gehad. Pas de laatste tijd werd het wat warmer."

Biesheuvel is één van de drie Noord-Hollandse telers en heeft dus een bijzonder product in handen. "Het is een mooie witte bol met groene stengel. Je kan het van top tot teen gebruiken. Maar een hoop mensen kennen het nog niet. Die houden het bij de gedroogde shit uit China, zoals wij dat altijd zeggen", zegt Biesheuvel met een glimlach.

Verkoop

De oogst zal zo'n twee weken in beslag nemen, er ligt nog 40 hectare te wachten. "We hebben ook nog een stukje grond in Brabant. Daar konden we gelukkig wel al oogsten, dus ik kon gewoon leveren. Maar ik ben blij dat we nu hier kunnen rooien, want ik heb het wel nodig. De eerste die we nu oogsten, gaan we gelijk klaarmaken voor de verkoop", legt Biesheuvel uit.

Hoe de kwaliteit dit jaar is op het perceel bij Wieringerwaard is nog even afwachten. Afgelopen weekend kwam het ook daar met bakken uit de lucht. "Je kan zien dat het noodweer is geweest, hier zie je beschadiging van hagel", zegt Biesheuvel terwijl hij naar witte puntjes op de groene stengel van een bol knoflook wijst. "Gelukkig is het weer droog dus ik ben heel nieuwsgierig."