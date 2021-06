PepsiCo trekt de stekker voor nu uit het project, maar Cruyff Court gaat er komen

PepsiCo zou het Cruyff Court in Velsen-Noord voorzien van een kunstgras ondergrond van gerecyclede chipszakjes van het merk Lay's, één van de merken onder de paraplu van de fabrikant. Het speelveld moet komen op de plek van de voetbalkooi aan het Stratingsplantsoen in Velsen-Noord. Die is verouderd.

Hoewel de samenwerking tussen de stichting en de fabrikant van frisdrank en snoep eerder op weerzin stuitte, kwam de beslissing toch nog onverwacht voor zowel de gemeente Velsen als de Cruyff Foundation.

Ontstemd

Het college van B&W laat weten 'ontstemd te zijn over deze onverwachte en late beslissing van PepsiCo.' Ook Ilja Holstijn van de Cruyff Foundation is niet blij met de gang van zaken: "Voor zover wij wisten stonden alle lichten op groen, totdat dit bericht zo'n twee maanden geleden kwam. Daar vind ik wel iets van."

Een brief van de gemeente en de Foundation kon de snoepfabrikant niet meer overhalen het project toch door te zetten.

Negatieve aandacht

PepsiCo zegt via een woordvoerder alleen dat het begin april besloten heeft niet verder te gaan met het project. Het bedrijf wil niets kwijt over het hoe en waarom van de terugtrekking.

Holstijn van de Cruijff Foundation heeft wel een vermoeden: "Mijn interpretatie is dat PepsiCo toch geschrokken is van de negatieve media-aandacht rond het Cruyff Court en dat het bedrijf bang is dat de associatie met kindermarketing gewekt wordt, terwijl de insteek duurzaamheid is."

Toch is het volgens Holstijn de ambitie van de Foundation in de eerste helft van 2022 op dezelfde plek in Velsen-Noord met hulp van een andere financier een Cruyff Court aan te leggen. Ook zegt het college van B&W in Velsen 'te kijken wat zij vanuit eigen middelen kan doen.'