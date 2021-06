Scholen in actie om menstruatie-armoede te stoppen: "Meisjes gaan niet naar school"

Doordat er geen geld is om bijvoorbeeld maandverband te kopen, komen vrouwen volgens Verspreek in vervelende situaties terecht. "Meisjes gaan niet meer naar school, zijn niet op tijd om zichzelf te verschonen of gebruiken alternatieven die niet altijd even hygiënisch zijn."

Eén op de tien vrouwen in Nederland heeft soms geen geld voor maandverband. Er is sprake van menstruatie-armoede wanneer mensen niet genoeg geld hebben om producten aan te schaffen die nodig zijn om het menstruatiebloed op te vangen, zoals tampons, maandverband of menstruatiecups. "We krijgen steeds vaker signalen dat vrouwen en meisjes niet het geld hebben om zelf menstruatieproducten te kopen", legt Irene Verspreek van de Armoede Stichting uit.

De scholen Panta Rhei, Hermann Wesselink College en het Keizer Karel College doen mee met de pilot, die de gemeente zelf in het leven heeft geroepen. "De aanschaf van menstruatiemiddelen is voor de gezinnen van leerlingen te duur. Daarom is het heel goed dat we deze proef doen", zegt wethouder Marijn van Ballegooijen.

Scholen in actie

Panta Rhei bood al tampons en maandverband aan, maar vindt het 'goed dat de gemeente nu de betaling op zich neemt'. "Wij vinden het belangrijk dat er geen drempels zijn om onderwijs te volgen en dat we deze middelen gratis kunnen aanbieden aan deze doelgroep", vertelt één van de coördinatoren van de leerlingbegeleiding van Panta Rhei.

De drie Amstelveense scholen willen de menstruatiemiddelen gratis aanbieden aan de leerlingen die dat vanwege armoede nodig hebben. "We werden benaderd door de gemeente en we vinden het een mooi initiatief", vertelt Jolanda van Veel, teamleider op het Herman Wesselink College. Op hun school is menstruatiearmoede nog geen groot probleem. "Maar we weten eigenlijk ook niet zo goed of het heel erg speelt. Ik denk ook dat het vaak niet zichtbaar is", legt Van Veel uit.

Prettige locatie

De menstruatiemiddelen liggen straks in een kastje in een lokaal. Dit lokaal is volgens de scholen een prettige locatie en vrij toegankelijk voor scholieren. Scholieren kunnen de middelen zelf pakken en kunnen ook een kleine voorraad voor thuis meenemen. Om een passend aanbod te bieden worden verschillende menstruatieproducten beschikbaar gesteld.

Op dit moment gaat het nog om een pilot. Aan het einde van het schooljaar wordt de proef geëvalueerd.