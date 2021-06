Gaan broers uit woonwagenkamp jarenlang de cel in voor runnen drugsorganisatie?

Het Openbaar Ministerie eist tot 2,5 jaar cel tegen drie mannen uit Heerhugowaard: zij zouden in 2014 kriskras door de provincie hennepkwekerijen hebben opgezet en één van hen zou ook wiet hebben verhandeld naar het buitenland. Omdat Italië de Noord-Hollanders daar óók (minimaal tien jaar) achter de tralies wil hebben, komt de zaak nu pas voor. "Ik vindt dat justitie haar recht op vervolging in Nederland heeft verspeeld door in te zetten op veroordelingen in Italië", aldus hun advocaat tegen NH Nieuws.

Afbeelding van hennepkwekerij ter illustratie - Archieffoto, HFV Photo Services

Gisteren was de derde en laatste procesdag in de Alkmaarse rechtbank. Maandag werd duidelijk dat hoofdverdachte L. van der Z. een bestelbus met wiettoppen uit een politiedepot zou hebben gestolen. Nu is er meer bekend over de vermeende criminele organisatie waar hij onderdeel van uit zou maken. En wel met de broers Kees (54) en Gerard (61) H., die op een woonwagenkamp in Heerhugowaard wonen. Het duo is ook aanwezig in de rechtbank. De oudste kwakkelt zichtbaar met zijn gezondheid: overgewicht, hartklachten, hij moet een nieuwe heup en 'functioneert alleen dankzij een hele sloot pijnstillers'. Leunend op krukken schudt meermaals afkeurend met zijn hoofd tijdens het horen van de beschuldigingen. Waar verdachten meestal niet achterom kijken in de rechtszaal, doet jongere broer Kees dit wel een aantal keren. Het is een gezonder ogende, stevige vent die aandachtig luistert naar wie er aan het woord is.

Hun vermeende compagnon L. (27), niet van het kamp, oogt vlot en zelfverzekerd. Hij weigert antwoord te geven op vragen van de rechter. Alle drie ontkennen ze alles en zijn overtuigd van vrijspraak. "Ook het stoutste jongetje van de klas kan veranderen", aldus Kees later tegen NH Nieuws, als we bij zijn kamp langsgaan. Toch ziet justitie dit heel anders. Drugstransport naar Italië Deze Waarders waren volgens de officier in 2014 sleutelfiguren in een wietimperium. L., Kees en Gerard zouden in verschillende panden en woningen, soms bij onwetende verhuurders en zelfs bij een van hun moeders thuis, hennepkwekerijen hebben opgezet met in totaal zo'n 8.000 planten. Tekst gaat door onder de foto

Foto van hennepkwekerij ter illustratie, genomen in Hoorn - Politie

Daarnaast zou Kees zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen, L. zou geweld hebben gebruikt en ook wordt er ook van verdacht minimaal één (onderschept) drugstransport te hebben gedaan naar Frankrijk. Hun vermeende handel naar het buitenland zou ook de reden zijn dat ze pas zeven jaar na die feiten alsnog moeten voorkomen. Jarenlange celstraf De afgelopen jaren waren ze namelijk ook in afwachting van hun proces in Italië, blijkt uit het dossier. Justitie daar deed óók onderzoek naar hun drugsactiviteiten. Op de verdenking in Italië (invoer drugs en deelname criminele organisatie) staat een straf van tien tot twintig jaar. "Toen justitie in Nederland doorkreeg dat ze de verdachten, die hier al jaren voor hen een doorn in het oog waren, ook konden overleveren aan Italië en ze daar mogelijk wel twintig jaar de gevangenis in moesten, heeft het Openbaar Ministerie daar vol op ingezet", aldus hun advocaat Alexander Admiraal. Het ging volgens hem niet bepaald netjes.

Admiraal zegt dat justitie de lopende onderzoeken in Nederland op de plank heeft gelegd en tijdens de overleveringsprocedure naar Italië deed alsof ze niet bestonden, terwijl de onderzoeksgegevens wel aan het land werden verstrekt. Hoewel Admiraal succesvol procedeerde tegen de overlevering van de broers, werden de Waarders in Italië veroordeeld tot zware straffen: Kees kreeg veertien jaar cel, broer Gerard bijna acht jaar en L. vier jaar. De verdachten stelden hoger beroep in. L. zat er wel een tijdje vast, maar stond een week na aankomst om juridische redenen weer buiten. Dit hele proces en dat nu door corona in Italië een ontzettende vertraging is met rechtszaken, is volgens Admiraal de reden dat justitie ze toch 'ook hier' wil laten berechten voor feiten uit 2014. "Ze gokten op het Italiaanse paard en kennelijk is de uitkomst niet bevallen." 'Doelbewust naaien' Hij vindt dat het Openbaar Ministerie zijn cliënten doelbewust in het pak probeerde te naaien. Justitie zou namelijk meermaals hebben toegezegd dat, als er een veroordeling zou zijn in het buitenland, het onderzoek hier niet zou worden voortgezet. Daarom vroeg Admiraal de rechter gisteren om de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging van L., Kees en Gerard. In ieder geval vindt hij dat zijn cliënten moeten worden vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie vindt dat er wel degelijk grond is om de mannen hier alsnog te veroordelen: de zaken daar en hier hebben namelijk niets met elkaar te maken, aldus de officier. "Het ging de mannen om geld, geld en nog eens geld." Hij eist 26 maanden tegen L. van der Z., zwaar meetellend dat hij ook de bus met wiettoppen zou hebben gestolen van de politie. Kees H. hoort achttien maanden tegen zich eisen, broer Gerard H. vijftien maanden. Als de mannen in Italië in hoger beroep schuldig worden bevonden aan de invoer van drugs en deelnemen aan een criminele organisatie, mogen ze hun celstraf in Nederland uitzitten. Als ze óók in Nederland worden veroordeeld, worden die straffen bij elkaar opgeteld.

In totaal zijn er zes mannen en een vrouw verdachte in deze zaak. Tegen één Heerhugowaarder werd 45 dagen cel geëist. De vier anderen moeten zich op 8 juli bij de politierechter verantwoorden. Dan is ook de uitspraak. De namen van de verdachten zijn, in verband met de herkenbaarheid in een kleine gemeenschap, gefingeerd.

