Inzamelingsactie gehandicapten Suriname dreigt te stranden op transport

Een Heemskerkse inzamelingsactie voor gehandicapten in Suriname bleek de afgelopen weken een groot succes, maar dreigt met de finishlijn in zicht alsnog te mislukken. Het transport van de goederen per schip duurt te lang en het vliegtransport naar het zorgtehuis in Paramaribo is te duur.

Initiatiefneemster van de hulpactie, Bettie de Boer, moet er niet aan denken dat de paar honderd ingezamelde doosjes paracetamol, vitamine C en D straks staan te verstoffen in een magazijn in een Heemskerkse kringloopwinkel. “Dat is het slechts denkbare scenario, want ze hebben het in het tehuis nu ontzettend hard nodig. Ik wil er eigenlijk ook nog niet aan denken, het moet gewoon kunnen lukken. Daarom ook mijn dringende oproep voor hulp”, vertelt zij aan NH Nieuws.

De hulpactie is bedoeld voor Stichting In de Ruimte, een tehuis voor mensen met een lichamelijke beperking, waar negentien mensen verblijven. De jongste bewoner is zeven jaar en de oudste zestig jaar.

