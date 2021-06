De Peiling: Iedereen een persoonlijk CO2-budget

In plaats van een biefstukje, een vegetarische burger en niet met het vliegtuig naar Berlijn, maar met de trein. Door iedereen een CO2-budget toe te kennen, wordt je bewuster van je eigen voetafdruk en gestimuleerd om groener te gaan leven.

Uitstoot

Voor grote bedrijven bestaat er al langer zoiets als een CO2-budget. Zo moeten grote bedrijven in Europa CO2-budget bijkopen als ze meer vervuilen. Hebben ze minder uitgestoten dan hun budget toestond, dan kunnen ze ook CO2-rechten verkopen. Het budget gaat naarmate de jaren verstrijken naar beneden: bedrijven mogen steeds minder uitstoten. Dit is ook het idee voor burgers, zo gaat de gezamenlijke uitstoot naar beneden.

Klimaatdoelen

TNO heeft het idee voor een persoonlijk CO2-budget voorgelegd aan een representatieve groep Nederlanders. Slechts 36 procent ziet wat in het groene voorstel. Maar als grote bedrijven meer moeten gaan betalen voor hun uitstoot, ziet 67 procent het wel zitten. Wel dient er rekening te worden gehouden met het inkomen van de huishoudens. Door iedereen een CO2-budget toe te kennen, zou je volgens TNO bewuster worden van je eigen voetafdruk en worden gestimuleerd om groener te gaan leven.

CO2-politie

Volgens Jan Jonker, die vorig jaar afzwaaide aan de Radboud Universiteit, gaat dit plan niet werken: "Ik zie een enorm uitvoeringsvraagstuk. Komt er een CO2-politie die gaat kijken of ik al over mijn budget ben? Een sympathiek, maar onuitvoerbaar idee", vertelt Jonker in de Volkskrant.