Schietpartij in Amsterdam, agenten schieten daarna ook tijdens achtervolging

De schietpartij vond rond 23.15 uur plaats. Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam, een politiehelikopter en een groot aantal politiewagens werden gealarmeerd.

Op foto's is te zien dat er meerdere kogelhulzen op straat zijn aangetroffen. Volgens de politie lijkt het erop dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

Agenten zagen een verdachte, maar ondanks dat ze daarna schoten is het niet gelukt om diegene aan te houden. Of het om waarschuwingsschoten of gerichte schoten op de verdachte ging is nog niet bekend.

Op een video van een getuige zijn een aantal schoten te horen: