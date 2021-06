Meerdere ondernemers bedreigd vanwege coronaregels: politie doet onderzoek

Meerdere ondernemers zijn op social media bedreigd en uitgescholden. Ze organiseren evenementen zonder anderhalvemeterregel waarbij een vaccinatiebewijs of een negatieve test noodzakelijk zijn om binnen te komen. "Ik ben in huilen uitgebarsten en als ik er aan denk ga ik nog een keer", vertelt kofferbakmarktorganisator Joke Dieterman geëmotioneerd.

Het is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Na een moeizame coronatijd, die haar bedrijf ternauwernood overleefde, mocht ze na een jaar eindelijk weer een kofferbakmarkt in recreatiegebied Nesbos in Onderdijk organiseren. "Scheldwoorden, ik werd opgebeld dat ik NSB-er was en mijn ouders vast fout waren geweest in de oorlog."

Hetzelfde overkwam ook een Hoorns café op een Facebookforum. Al werd dat bericht, en de reacties, door de beheerders van de pagina verwijderd. Ook de eigenaren van Hèt Café van Wervershoof kunnen er over meepraten.

Vanuit heel Nederland kwamen haatreacties waarbij mensen hoopten dat ze failliet zouden gaan en er werd zelfs gesproken over het afbranden van het café. "Ik ben ook nog opgebeld door iemand, die wilde mij aangeven voor discriminatie", vertelde kroegbaas Joost Buis eerder al tegen NH Nieuws.

Plannen aangepast vanwege veiligheid

Waar de kroegbazen weigeren het evenement aan te passen, deed Joke Dieterman dat wel met haar kofferbakmarkt op 4 juli. De anderhalve meter wordt gehandhaafd en er is minder publiek welkom. Daardoor hoeft er niet meer gecontroleerd te worden op negatieve testen of vaccinatiebewijzen.

Het voelt niet als zwichten voor intimidatie, maar juist om eventuele incidenten te voorkomen. "Ik ga niet stoppen, wij willen de mensen een leuke dag geven. Maar wij hebben ook de plicht om goed in de gaten te houden dat er niks gebeurt."

Politie doet onderzoek

Burgemeester Frank Streng van Medemblik laat in een reactie weten dat de politie onderzoek doet naar de berichten. "We betreuren het dat hierop een aantal heftige reacties zijn verschenen op social media en vinden het onbegrijpelijk dat meningen over coronamaatregelen op deze manier geuit worden." Ook zegt de burgemeester dat de politie en de gemeente voorbereid zijn op eventuele onrust.